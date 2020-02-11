Damacanaya idrarını yapan sucu savcılıkta ifade verdi - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, apartman dairesine sipariş üzerine su getiren ve müşteriden aldığı boş damacanaya, asansörde idrarını yaptığı belirlenen Emre A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Emre A., ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Emre A. hakkında 'Hayasızca hareketler' suçu kapsamında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Buca'nın Evka 1 Mahallesi'nde bulunan toplu konuttaki daireden, telefonla damacana su sipariş edildi. Bunun üzerine firmadan eve su getiren ve adının Emre A. olduğu tespit edilen kişi, ödeme sonrası bina sakininden boş damacanayı aldı. Asansöre binen Emre A., iddiaya göre, boş damacanaya idrarını yaptı ardından da ters çevirip, yere döktü. Asansörden inen Emre A., binadan ayrıldı. Bir süre sonra asansöre binip, idrar kokusu alarak, rahatsız olan bina sakinleri, kamera kayıtlarını izledi. Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun, arkasını dönüp, boş damacanayı önüne aldığı ardından da ters çevirdiği anlar yer aldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından izleyen binlerce tepki yorumları yaptı.

SERBEST BIRAKILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüdeki Emre A. hakkında, 'Hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Emre A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emre A., ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, savcılığın talebi, Sulh Ceza Mahkemesi'nin de kararıyla görüntülere erişim engeli kondu.