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Damada Çin işkencesi

8 saat önce

Bursa'da dünya evine giren damat, evlendiğine adeta pişman oldu.

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Bursa'da dünya evine giren damat, evlendiğine adeta pişman oldu. Gelin alma merasiminde damada yapılan şakalar "yok artık" dedirtti.

İznik ilçesinde Fatma Nur Gül ile dünya evine giren Sercan Balta'yı evlendiğine pişman ettiler. Damat Balta, gelin alma sırasında arkadaşlarının yaptığı şakalar sebebiyle zor anlar yaşadı. Anadolu kültürünün değişmez bir parçası olan gelenek renkli görüntülere sahne oldu. İşkenceyi aratmayan şakalara maruz kalan damadın başında yumurta kıran arkadaşları, ağzına ise bebek emziği verdi. Başına yemeni bağlayan damat, göbek atmaktan da geri kalmadı. Bebek bisikleti sürüp halatla gelin arabasını çeken damadın üstü başı yırtıldı. Eğlence sonunda yıkanması için hamama götürülen damat, sonunda dama çıkarak geline aşkını ilan etti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06 Kaynak: İHA
İznik, Bursa, Güncel
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