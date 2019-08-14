Son Dakika Haberleri: Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar
Son Dakika Güncel Haber

Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar

22 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dünya evine giren çiftin düğününde, arkadaşları tarafından damada, öküz çanı, yular, kelepçe ve elma takılması görenleri gülümsetti.

Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dünya evine giren çiftin düğününde, arkadaşları tarafından damada, öküz çanı, yular, kelepçe ve elma takılması görenleri gülümsetti. Malkara'nın Davuteli Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreni ile Ceylan ve İrfan Durgutça çifti dünya evine girdi. Takı merasiminin sona erdiği sırada damadın arkadaşları ilginç bir sürpriz yaptı. Arkadaşları tarafından damada takılan öküz çanı, yular, kelepçe ve elma davetlileri gülümsetti. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen yakın arkadaşları, birlikte fotoğraf çekildi.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demirtaş'tan yeni parti yorumu: İleri demokrasinin adresi olmayacaklar
Bodrum Belediye Başkanı'ndan "Denize 400 liraya giriliyor" haberlerine yanıt Aksaray'daki trafik kazası faciaya neden oldu: Aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Dağda yaralanan arkadaşına yapraklardan 'yorgan' yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 09:57:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]