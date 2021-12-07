Üye Girişi
Damada "pompalı tüfek" taktılar - Son Dakika

Damada "pompalı tüfek" taktılar

07.12.2021 08:10

İstanbul'da bir düğünde, damada kırmızı kurdeleyle pompalı tüfek takıldı. Merasimi anons eden kişi, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" dedi.

Beylikdüzü'nde Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının düğünden akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Damadın arkadaşları takı töreni başladığı sırada, damada "pompalı tüfek " taktı. Gelinin süratı düşerken, salonda büyük alkış koptu.

"ŞEYTAN DOLDURMASIN"

Olay, Pazar günü Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı. Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi. Merasim sunumunu yapan kişi ise, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" demesiyle salonda büyük alkış koptu.

GELİNİN SURATI ASILDI

Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü. Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.

Damada pompalı tüfek taktılar
Damada pompalı tüfek taktılar
Damada pompalı tüfek taktılar
Damada pompalı tüfek taktılar
Damada pompalı tüfek taktılar
Damada pompalı tüfek taktılar

Pompalı Tüfek, Beylikdüzü, Düğün, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Damada 'pompalı tüfek' taktılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!
RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı! 10:11 RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı 06:25 Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla 17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! 16:17 Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!

Son Dakika Haberleri
10:23 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!
10:19 2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız?
10:11 RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı!
10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!
10:01 Akşener'den sonra İmamoğlu ailesi hangi lideri ziyaret etti?
09:58 Bitcoin'de toparlanma başladı: 50 bin doların üzerine geri döndü
09:54 Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti!
09:50 Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı!
09:50 İstanbullulara uyarı! Maltepe karayolunda trafik 1 ay boyunca tek şeritten akacak
09:27 Bingöl'de yurtta kalan kız öğrenciler taciz isyanı başlattı: Devlet bizi korusun
Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM tutanaklarına da yansıdı Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM tutanaklarına da yansıdı         
10:26
2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız? 2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız?         
10:20
Akşener'den sonra İmamoğlu ailesi hangi lideri ziyaret etti? Akşener'den sonra İmamoğlu ailesi hangi lideri ziyaret etti?         
10:02
Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti!         
09:55
İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı         
08:53
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 10:30:57. #1.11#
SON DAKİKA: Damada "pompalı tüfek" taktılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement