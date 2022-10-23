Düğünde damada şok edici sürpriz! Arkadaşlarının getirdiği çelenkte yazan şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde İlhan ve Sema Yıldız çifti Büyükçekmece'de yaptıkları düğün ile dünya evine girdi. Düğün sırasında çiftin arkadaşları bir sürpriz yaparak salona 'acı kaybımız' yazılı çelenk ve güneş gözlükleri ile girerken yakalarına ise damadın fotoğrafını taktı.

DAVETLİLER DE ŞAŞIRDI

Düğündeki davetliler şaka karşısında önce şaşkınlık yaşadı. Evlenen arkadaşları için adeta bir cenaze merasimi düzenleyen grubu gören gelin ve damat ise şakayı gülerek karşıladı. Damat'ın ağabeyi Kadir Yıldız, düğün öncesi İlhan Yıldız'ın 'acı kaybımız' yazılı fotoğrafını sosyal medyadan da paylaşırken, yaşanan o ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"İLHAN'A BİR ŞEY Mİ OLDU?" DİYE SORDULAR

Damat İlhan Yıldız'in ağabeyi Kadir Yıldız, yaptıkları şaka ile ilgili, "Günümüz çağında insanlar arasında evlenenlerin bir tünele girmiş gibi bir algısı var. Biz de bundan esinlenerek böyle bir şey yaptık. Birkaç kişinin bir araya gelerek oluşturduğu bir fikirdi. 'Acı kaybımız yazılı bir çelenk yapalım' dediler. Hatta daha sonra arkadaşlarımdan biri, 'acı kaybımız' yazılı resmin fotoğrafını çekmiş. Ben de sosyal medyada paylaştım. Çok geri dönüşler aldım. 'İlhan'a bir şey mi oldu? Kaza mı geçirdi?' diye. Ben de evlendiğini söyledim. Sonrasında biz bu şakayı sosyal medyada da paylaştık. İyi ve kötü yorumlar geldi. Bu tamamen espri, mizah amaçlı çekilen bir videodur. Kız tarafının herhangi bir tepkisi olmadı ve gayet güzel karşıladılar" dedi.