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Damada takı töreninde pompalı tüfek takan iki şüpheliye ceza kesildi - Son Dakika

Damada takı töreninde pompalı tüfek takan iki şüpheliye ceza kesildi

07.12.2021 17:10

İstanbul Beylikdüzü'de gerçekleştirilen düğünde takı töreninde pompalı tüfek takan şahıs ile damat cezadan kaçamadı. Damat ile arkadaşına ele geçirilen silahla ilgili 944'şer lira para cezası kesilirken, pandemi tedbirlerine uymadığı tespit edilen düğün salonuna ise 3 bin 469 lira cezai işlem uygulandı.

Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreninde takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirmişti.

POLİS GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri, damat ve arkadaşlarının ise hatıra pozu için çektirdiği fotoğraf ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçti. Şahısların kimliklerinin belirlenmesinin ardından İ.M. isimli damat, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde yakalandı. Damadın tüfeği, takan kişiye geri verdiği öğrenildi.

İKİ KİŞİYİ VE DÜĞÜN SALONUNA CEZA KESİLDİ

Tüfeği damada takı olarak takan O.İ.D. isimli şahıs ise Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesindeki evinde yakalanırken, pompalı tüfek de ele geçirildi. Gözaltına alınan O.İ.D. ve İ.M.'ye ele geçirilen tüfek ile ilgili 944'şer lira cezai işlem uygulanırken, pandemi tedbirlerine uymadığı tespit edilen düğün salonuna ise 3 bin 469 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca salona, ruhsatsız faaliyet gösterdiği için idari işlem başlatıldı.

Damada 'pompalı tüfek' takan iki şüpheli ve düğün salonu cezadan kaçamadı
Damada 'pompalı tüfek' takan iki şüpheli ve düğün salonu cezadan kaçamadı
Damada takı töreninde pompalı tüfek takan iki şüpheliye ceza kesildi
Damada takı töreninde pompalı tüfek takan iki şüpheliye ceza kesildi
Damada takı töreninde pompalı tüfek takan iki şüpheliye ceza kesildi

Pompalı Tüfek, Beylikdüzü, Polis, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Damada takı töreninde pompalı tüfek takan iki şüpheliye ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Damada takı töreninde pompalı tüfek takan iki şüpheliye ceza kesildi - Son Dakika
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