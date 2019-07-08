Son Dakika Haberleri: Damada takı yerine sarımsak astı
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Damada takı yerine sarımsak astı

50 dakika önce

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Cihan Özdemir, evlenen arkadaşı Hüseyin Yıldırım'ın boynuna, takı olarak bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği sarımsaktan oluşan kolyeyi taktı.

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KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Cihan Özdemir, evlenen arkadaşı Hüseyin Yıldırım'ın boynuna, takı olarak bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği sarımsaktan oluşan kolyeyi taktı.
Taşköprü'de evlenen Hüseyin-Ayşe Yıldırım çiftinin düğününde ilginç bir olay yaşandı. Damat Hüseyin Yıldırım'ın iş arkadaşı Cihan Özdemir, takı merasimi başlamasının ardından sıraya girdi. Özdemir, arkadaşı Yıldırım'ın boynuna, daha önceden hazırladığı, bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği sarımsaktan oluşan kolyeyi astı. Davetliler, Özdemir'in takı olarak altın veya para eyrine sarımsak kolyesi takmasını alşıkladı. Hüseyin Yıldırım, "Kışlık sarımsak çıktı" diyerek, arkadaşına teşekkür etti.


- Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:23 Kaynak: DHA
Hüseyin Yıldırım, Cihan Özdemir, Kastamonu, Taşköprü, Güncel
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