Damada takı yerine sarımsak taktılar
1 saat önce
Dünya'da en kalitelisinin Kastamonu Taşköprü'de yetiştiği ve bölge halkının beyaz altın olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı düğün takısı oldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:27 Kaynak: İHA
Dünya'da en kalitelisinin Kastamonu Taşköprü
'de yetiştiği ve bölge halkının beyaz altın olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı düğün takısı oldu.
Geçtiğimiz gün dünya evine giren Hüseyin Yıldırım
ve Ayşenur Yıldız çiftinin Kastamonu Taşköprü'de ki düğününde ilginç bir takı olayı gerçekleşti. Damat Hüseyin Yıldırım'ın iş arkadaşı Cihan Özdemir
düğünün yapıldığı salonda takı merasiminin başlamasının ardından sıranın kendisine gelmesiyle birlikte daha önceden hazırladığı onlarca sarımsaktan oluşan takıyı damadın boynuna taktı. Salonu dolduran misafirlerin ayakta alkışladığı bu durum karşısında damat Hüseyin Yıldırım'da "kışlık sarımsak çıktı" şeklinde cevap vererek takı için Cihan Özdemir'e teşekkür etti. - KASTAMONU
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