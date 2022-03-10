DAMADI TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KURTARILAMADI - Son Dakika
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DAMADI TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KURTARILAMADI

10.03.2022 21:05

KONYA'da, dün damadı Abdullah K. (40) tarafından boşanma aşamasındaki kızı Hatice K. (36) ile birlikte aynı saldırıda bıçaklanan Fatma Gümüş (69), bugün yaşamını yitirdi.

KONYA'da, dün damadı Abdullah K. (40) tarafından boşanma aşamasındaki kızı Hatice K. (36) ile birlikte aynı saldırıda bıçaklanan Fatma Gümüş (69), bugün yaşamını yitirdi. Gümüş'ün cenazesi toprağa verilirken, olayın ardından kaçan Abdullah K. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah K., ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi boşanma aşamasındaki eşi Hatice K.'nın birlikte kaldığı annesi Fatma Gümüş'ün evine gitti. Özel bir hastanede yardımcı hizmetler bölümünde çalışan Hatice K., işe gitmek için evden çıktığında merdivenlerde eşi Abdullah K. ile karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah K., eşi ve gürültüyü duyup çıkan kayınvalidesine bıçakla saldırdı. Kadınlar kaçmaya çalışırken apartmandan çıkan Abdullah K., eşi ve kayınvalidesine sokakta da bıçaklı saldırıda bulundu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Hatice K. ile Fatma Gümüş ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

KAYINVALİDESİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Fatma Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Gümüş'ün cenazesi, Hocacihan Tatbikat Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığına defnedildi. Kızı Hatice K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırının ardından yakalanan Abdullah K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

3 GÜN ÖNCE DE DÖVMÜŞ

Abdullah K.'nın olaydan 3 gün önce de eve gelip eşi Hatice K.'yı dövdüğü öne sürüldü. Hatice K.'nın, eşinin zaman zaman eve gelip rahatsız etmesi üzerine geçen hafta bina yönetimine apartmanın giriş kapısının şifresinin değiştirilmesi yönünde talepte bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DAMADI TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KURTARILAMADI
DAMADI TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KURTARILAMADI
DAMADI TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KURTARILAMADI
DAMADI TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KURTARILAMADI
DAMADI TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KURTARILAMADI

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Polis, Konya, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DAMADI TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN KURTARILAMADI - Son Dakika


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