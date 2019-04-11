Damadı Tarafından Öldürülen Kayınpeder Toprağa Verildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kızlarının ayrı yaşadığı damadı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kayınpeder, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kızlarının ayrı yaşadığı damadı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kayınpeder, memleketi Niğde'de toprağa verildi.



İzmir'in Çiğli ilçesinde kızları Gülden C'den (26) ayrı yaşayan damadı M.C. (32) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Süleyman Demir'in (53), cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Memleketi Niğde'ye getirilen Demir'in naaşı, Fatih Sultan Mehmet Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığına defnedildi.



Törene, Demir'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Olayın geçmişi



M.C, İzmir'in Çiğli ilçesi 8790/1 Sokak'ta, kayınvalidesi Ayşe (53) ve kayınpederi Süleyman Demir'i (61) av tüfeğiyle öldürmüş, ayrı yaşadığı eşi Gülden C'yi (26) ise yaralamıştı. Hayati tehlikesi bulunan Gülden C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.



Olay sonra kaçan M.C. ve beraber hareket ettiği tespit edilen 2 zanlı gözaltına alınmıştı.



Ayşe Demir'in cenazesinin ise İzmir Adli Tıp Kurumunda olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Annelerini Elektroşok Cihazıyla Bayıltıp 24 Kez Bıçaklayan Kız Kardeşlerin Cezası Belli Oldu!

16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı

İYİ Parti Tire Belediye Başkanı'nın İlk İşi Şehir Stadyumunun İsmini Değiştirmek Oldu

PKK'lı Terörist: Örgütte 14- 15 Yaşındaki Çocuklar Ölüme İtiliyor