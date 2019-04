Damadı tarafından öldürülen kayınpeder toprağa verildi

Damadı tarafından öldürülen kayınpeder toprağa verildiNİĞDE - İzmir 'in Çiğli ilçesinde, kızlarının ayrı yaşadığı damadı tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kayınpeder, memleketi Niğde 'de toprağa verildi.İzmir'in Çiğli ilçesinde kızları Gülden C'den ayrı yaşayan damadı M.C. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Süleyman Demir 'in (40), cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Memleketi Niğde'ye getirilen Demir'in naaşı, Fatih Sultan Mehmet Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığına defnedildi.Törene, Demir'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.Olayın geçmişiM.C, İzmir'in Çiğli ilçesi 8790/1 Sokak'ta, kayınvalidesi Ayşe ve kayınpederi Süleyman Demir'i av tüfeğiyle öldürmüş, ayrı yaşadığı eşi Gülden C'yi ise yaralamıştı. Hayati tehlikesi bulunan Gülden C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.Olay sonra kaçan M.C. ve beraber hareket ettiği tespit edilen 2 zanlı gözaltına alınmıştı. Ayşe Demir 'in cenazesinin ise İzmir Adli Tıp Kurumunda olduğu öğrenildi.