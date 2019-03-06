Son Dakika Haberleri: Damadı Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Damadı Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

11 dakika önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde damadı tarafından önce tabancayla vurulan ardından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Damadı Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde damadı tarafından önce tabancayla vurulan ardından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Erdoğdu Mahallesi'nde Abdülbaki D. (33) boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur D. (35) ve kayınvalidesi Rabia K.'yı (61) tabanca ile vurduktan sonra bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rabia K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan Abdülbaki D.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:31 Kaynak: İHA

Ortahisar, Trabzon, Güncel
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