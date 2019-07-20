Damadı tarafından vurulan kayınpeder hayatını kaybetti
6 dakika önce
Beylükdüzü'nde damadı tarafından vurulan kayınpeder ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Beylükdüzü'nde damadı tarafından vurulan kayınpeder ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
Beylikdüzü'nde eşi Özlem Ergül'ün öldürüp kayınpederi Adıgüzel Altun'u ağır yaralayan Ali Ekber Ergül olay yerinde intihar etmişti. Olay sonrası Ergül çiftinin cenazeleri aynı araca konulup morga kaldırılırken Altun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - İSTANBUL
Engelli çocuğuna bakan annelere erken emeklilik fırsatı Kıbrıs'taki Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Şafak Nöbeti tutuldu Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı