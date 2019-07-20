Damadı tarafından vurulan kayınpeder hayatını kaybetti
1 saat önce
Beylükdüzü'nde damadı tarafından vurulan kayınpeder ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
Beylükdüzü'nde damadı tarafından vurulan kayınpeder ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beylikdüzü
'nde eşi Özlem Ergül'ün öldürüp kayınpederi Adıgüzel Altun'u ağır yaralayan Ali Ekber
Ergül olay yerinde intihar etmişti. Olay sonrası Ergül çiftinin cenazeleri aynı araca konulup morga kaldırılırken Altun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
(İHA)
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