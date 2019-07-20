Son Dakika Haberleri: Damadı tarafından vurulan kayınpeder hayatını kaybetti
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Damadı tarafından vurulan kayınpeder hayatını kaybetti

1 saat önce

Beylükdüzü'nde damadı tarafından vurulan kayınpeder ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beylükdüzü'nde damadı tarafından vurulan kayınpeder ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beylikdüzü'nde eşi Özlem Ergül'ün öldürüp kayınpederi Adıgüzel Altun'u ağır yaralayan Ali Ekber Ergül olay yerinde intihar etmişti. Olay sonrası Ergül çiftinin cenazeleri aynı araca konulup morga kaldırılırken Altun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
(İHA)
Damadı tarafından vurulan kayınpeder hayatını kaybetti
Beylikdüzü, Ali Ekber, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
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