Damadı yaralayan kardeşi tutuklandı - Son Dakika
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Damadı yaralayan kardeşi tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğünde havaya silahla ateş ederken damat olan kardeşini yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Damadı yaralayan kardeşi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düğünde havaya silahla ateş ederken damat olan kardeşini yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, akrabası olan kız ile evlenen Mehmet Yılmaz, düğünde silahla havaya ateş açan kardeşi H.Y.'nin silahından çıkan mermi ile yaralandı. Yaralı damat, olay yerine giden ambulansla ilk önce Birecik Devlet Hastanesine, oradan da durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. H.Y. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:36 Kaynak: İHA
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