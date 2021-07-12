Damadın en büyük hayali gerçek oldu! Gelin almaya süslediği tırıyla gitti - Son Dakika

Bayramiç ilçesinde tır şoförü Efe Yılmaz ve ev hanımı Büşra Yılmaz evlendi. Çiftin düğününden önce gelin alma töreninde ilginç anlar yaşandı.

TIRA BİNEREK DÜĞÜN SALONUNA GİTTİLER

Damat Efe Yılmaz, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki gelin evine, süsleyip gelin aracı yaptığı kendisine ait tır ile geldi. Tırı görenler şaşkınlık yaşattı. Gelin Büşra Yılmaz, törenle evden çıkıp, gelinliğiyle damadın kullandığı tıra binerek, düğün salonuna gitti.

"HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEYE KARAR VERDİK"

Efe Yılmaz, "Baba mesleği olduğu için kendi tırımı gelin arabası yapmaya karar verdim. Bu benim hayalimdi. Eşimle de konuştum. Hayalimizi gerçekleştirmeye karar verdik. Kendi sürdüğüm aracı gelin arabası yaptık" dedi.