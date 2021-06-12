Damadın, eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladığı olayda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, Murat Bayram'ın boşanma aşamasındaki eşinin amcası Mehmet Fesih Küntaş'ı öldürüp, kayınpederi Cevdet Kündaş'ı yaraladığı olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde 9 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Murat Bayram, boşanma aşamasında olduğu eşi Nupelda Bayram'ın, babasının evine gittiğini öğrendi. Bunun üzerine Murat Bayram, babası ve amcasını da yanına alarak, kayınpederi Cevdet Küntaş'ın evine geldi. Murat Bayram, yanında taşıdığı 2 pompalı tüfekle evin önünde havaya ateş açarak, içeridekilerin dışarı çıkmasını istedi. Cevdet Küntaş ve onun kardeşi Mehmet Fesih Küntaş, konuşmak için kapıya çıkınca, Murat Bayram pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği iki kardeş yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Fesih Küntaş kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, farklı adreslere düzenlediği operasyonla olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle M.B., M.B. ve M.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

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