Son Dakika Haberleri: Damadın hakaretine dayanamayan hamile yeni gelin otomobilden atladı
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Damadın hakaretine dayanamayan hamile yeni gelin otomobilden atladı

6 saat önce

Damadın hakaretine dayanamayan hamile yeni gelin otomobilden atladı Damat, "2 günlük bebeğe acımadı Allah belasını vereydi de kendi öleydi" diye tepki gösterdi -Şanlıurfa'da evlenen ve Adana'ya balayına gelen evli çift, otomobilde tartışınca 1 aylık hamile gelin hareket halindeki...

Damadın hakaretine dayanamayan hamile yeni gelin otomobilden atladı

Damat, "2 günlük bebeğe acımadı Allah belasını vereydi de kendi öleydi" diye tepki gösterdi

- Şanlıurfa'da evlenen ve Adana'ya balayına gelen evli çift, otomobilde tartışınca 1 aylık hamile gelin hareket halindeki otomobilden kendini aşağı attı

ADANA - Şanlıurfa'da evlenen ve Adana'ya balayına gelen evli çift, otomobilde tartışınca 1 aylık hamile gelin hareket halindeki otomobilden kendini aşağı attı. Yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, "2 günlük bebeğe acımadı Allah belasını vereydi de kendi öleydi" diye tepki gösterdi

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce Şanlıurfa'da evlenen Ali G. ve Özlem G. balayı için Adana'ya geldi. Burada otomobil ile gezintiye çıkan çift, araçta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce yeni damat 1 aylık hamile eşine hakaret etti. Daha sonra da şiddet uygulamaya başlayınca genç kadın D-400 karayolunda hareket halindeki otomobilden kapıyı açıp aşağı atladı. Bunun üzerine Ali G. otomobili durdurdu. Bu sırada karayolundan geçen yunus ekipleri olaya müdahale edip hemen ambulans çağırdı. Zanlı koca da gözaltına alındı. Kanlar içinde kalan genç kadın, olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada Ali G. "Biz yeni evlenmiştik, Adana'ya balayına gelmiştik. Aramızda ailevi bir sorun vardı, bu yüzden tartıştık. Evliyiz sonuçta herkes tartışıyor. Sözde eşime hakaret etmişim. Herkes ailesinin içinde olan şeyleri anlatabilir mi. Kapıyı açtı kendini aşağı attı. Bende yavaşladım 20 kilometre hızla gidiyordum. Sonuçta bir şey yok. Çok şükür arkadan gelen biri üzerinden geçmedi. Karnında çocuk var 2 günlük bebek var ona bile acımadı. Allah belasını vereydi de kendi öleydi. Gitsin boşansın beni sevmiyorsa. Sözde severek evlendik. Onu balayına getirdim bana bunu yaptı" dedi. Zanlı polis merkezine götürüldü.

Şanlıurfa, Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:04 Kaynak: İHA
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