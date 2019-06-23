Damadın hediye paketinden armut çıktı
1 saat önce
Zonguldak Alaplı ilçesindeki bir düğünde damada arkadaşlarınca hediye edilen paketin içinden armut çıktı.
Zonguldak Alaplı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
ilçesindeki bir düğünde damada arkadaşlarınca hediye edilen paketin içinden armut çıktı.
Alaplı Çamlıbel
köy meydanında yapılan Murat Yavuz
ile Suna Altın pulluk düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu. Düğünde, damada verilen sürpriz hediye kutusundan armut çıktı. Düğünün sürpriz hediyesi damadın arkadaşları tarafından verildi. Takı töreni sırasında arkadaşları tarafından verilen hediye paketini yoğun ısrar üzerine kutuyu açan damat, içinden 'armut' çıkınca, arkadaşları "Evlenerek armudu yedin" diye espri yaptı.
Armudu kahkahalarla alan Murat Yavuz, ısrarlar üzerine ayvadan bir ısırık aldı. Bu sahne karşısında davetliler gülerken, damadın arkadaşları "Armudu yedin" şeklinde tezahürat yaptı. - ZONGULDAK
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