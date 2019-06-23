Son Dakika Haberleri: Damadın hediye paketinden armut çıktı
Son Dakika Genel Haber

Damadın hediye paketinden armut çıktı

56 dakika önce

Damadın hediye paketinden armut çıktı -Damadın hediye paketinden çıkan şey herkesi şaşırttı -Damada ilginç düğün hediyesiZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesindeki bir düğünde damada arkadaşları tarafından hediye edilen paketin içinden çıka çıka armut çıktı.

Damadın hediye paketinden armut çıktı
-Damadın hediye paketinden çıkan şey herkesi şaşırttı
-Damada ilginç düğün hediyesi
ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesindeki bir düğünde damada arkadaşları tarafından hediye edilen paketin içinden çıka çıka armut çıktı.
Alaplı Çamlıbel Köy meydanında yapılan Murat Yavuz ile Suna Altın pulluk düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu. Kutudan çıkan Düğünün sürpriz hediyesi ayva mevsimi olmadığı için armut oldu. Düğünün sürpriz hediyesi damadın arkadaşları tarafından verildi. Takı töreni sırasında arkadaşları tarafından verilen hediye paketini yoğun ısrar üzerine kutuyu açan damat, içinden 'armut' çıkınca, arkadaşları "Evlenerek Armudu yedin" diye espri yaptılar. Armudu kahkahalarla alan Murat Yavuz ısrarlar üzerine armuttan bir ısırık aldı. Bu sahne karşısında davetliler gülerken, damadın arkadaşları "Armudu yedin" şeklinde tezahürat yaptı.
Damadın hediye paketinden armut çıktı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
Murat Yavuz, Zonguldak, Alaplı, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini kaçırdığını öne sürdüğü adamı vurdu Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 17:44:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Damadın hediye paketinden armut çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]