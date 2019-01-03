Son Dakika Haberleri: Damadın Kayınpederini Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiası

Damadın Kayınpederini Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiası

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, damadı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Damadın Kayınpederini Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiası, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, damadı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Umurbey Mahallesi'nde oturan Süleyman Yıldırım (52) ile evine gelen damadı Süleyman G. (47) arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman G, kayınpederini bıçakla bacağından yaraladı.

Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan damat, polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:06 Kaynak: AA

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