Son Dakika Haberleri: Damadın Kayınvalidesini Darbettiği İddiası

Damadın Kayınvalidesini Darbettiği İddiası

50 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini darbettiği iddia edilen damat gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini darbettiği iddia edilen damat gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi'nde ikamet eden kızının evinde giden Elif Özcan (58) ve damadı Semih A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Elif Özcan damadı tarafından darbedildi.

Damadın kardeşi Yücel A'nın araya girmesi üzerine evden kaçan Elif Özcan, durumu polise bildirdi.

Olayda yaralanan Elif Özcan, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırırken, Semih A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Özcan'ın polise verdiği ifadesinde, damadının kendisine yumruk attığını ve odunla saldırdığını, Yücel A'nın ise araya girerek buna engel olmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:03 Kaynak: AA

Manisa, Turgutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Müdüründen Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz

Sakarya'da 2 Kadın Maç Çıkışında Bıçaklandı Yıkım Çalışması Yapılan Üniversite Binası Çöktü, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 23:53:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Damadın Kayınvalidesini Darbettiği İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]