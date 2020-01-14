Damadın maganda kurşunuyla ağır yaralanması - Son Dakika
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Damadın maganda kurşunuyla ağır yaralanması

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde damadın maganda kurşunuyla ağır yaralanmasıyla ilgili silahı ateşlediği iddiasıyla kardeşi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde damadın maganda kurşunuyla ağır yaralanmasıyla ilgili silahı ateşlediği iddiasıyla kardeşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, düğünde havaya rastgele ateş edilmesi sırasında kurşunun isabet etmesi sonucu damat Mehmet Yılmaz'ın (25) ağır yaralanması olayına ilişki soruşturma başlatan jandarma ekipleri, düğün sırasında çekilen cep telefonu görüntülerini inceledi.

Görüntülerde gelin ve damadın arabadan indiği sırada damadın kardeşi olan H. Yılmaz, silahla havaya ateş açarak damada yaklaştığı bu sırada damadın yere düştüğünü tespit eden ekipler, H. Yılmaz'ı gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Birecik ilçesine bağlı Ekenek Mahallesi'nde yapılan düğün sırasında havaya rastgele teş edilmesi sırasında kurşun isabet etmesi sonucu damat Mehmet Yılmaz ağır yaralanmıştı.

Damadın maganda kurşunuyla ağır yaralanması

Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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