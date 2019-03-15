Damadın Sağdıcı 4 Aylık Bebek Oldu

Damadın sağdıcı 4 aylık bebek oldu Sağdıcı 4 aylık olan düğünün davetlilerini damat çaldığı org ile coşturdu Müzisyen olan damat kendi düğünün de müziğini kendi çaldı Damat çaldı söyledi gelin oynayarak eşlik ettiDENİZLİ - Denizli'de sağdıcı 4 aylık bebek olan düğünün damadı müzisyen...

Damadın sağdıcı 4 aylık bebek oldu

Sağdıcı 4 aylık olan düğünün davetlilerini damat çaldığı org ile coşturdu

Müzisyen olan damat kendi düğünün de müziğini kendi çaldı

Damat çaldı söyledi gelin oynayarak eşlik etti



DENİZLİ - Denizli'de sağdıcı 4 aylık bebek olan düğünün damadı müzisyen olunca davetlileri başına geçtiği org ile çaldığı müziklerle coşturdu.

Çardak ilçesi Beylerle mahallesinde yapılan düğünde Naci-Aysel Baş çifti dünya evine girdi. Düğün töreninde davetliler ise düğün alanına gittiklerinde hayatlarında beklide ilk defa başlarına gelen ilginç olaylar zinciri ile karşılaştı. Misafirler damadın Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan sağdıç (düğün boyunca güveye ya da geline kılavuzluk eden kimse) adayını kız kardeşinin çocuğu olan 4 aylık yeğeni Mehmet Ürkmez olarak seçtiğini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Minik sağdıç düğün boyunca akrabalarının kucağında damat olan dayısına eşlik etti. Minik Ürkmez düğünde yine dayısının kucağında dualara eşlik etti.

Damat çalıp söyledi gelin oynadı

Düğününde yaşanan bir başka ilginç olay ise asıl mesleği müzisyenlik olan damat Naci Baş'ın org'un başına geçerek şarkıları kendisinin çalıp, seslendirmesi oldu. Gelin Aysel Baş ise eşinin org ile çaldığı şarkılara oynayarak eşlik etti. Büyük bir mutluluk içerisinde geçen düğüne katılan davetliler ise beklide hayatlarının en ilginç düğününe katılmış oldu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez

Otomobili Delip İçeri Giren Demir Bariyer, Sürücünün Karnına Saplandı

Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu

Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var