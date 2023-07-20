Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte düğün ve nişan törenlerinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak bir düğünde çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Bahsi geçen görüntüde damat düğün pastasından geline vermek yerine önce annesine tattırdı. O anlarda gelinin yüz ifadesinin değiştiği ve moralinin bozulduğu gözlendi.
Videonun altına "Annesi ile baş başa hayatına devam etmesi gereken erkek modeli. Bunlarla evlenmeyin", "Evlenen hemcinsim. Sana geçmişler olsun", "Anneme dünya feda ama yersiz yapılan iş benim gözümde", "Gereksiz şov", "Büyük saygısızlık" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Damadın yersiz hareketi düğüne damga vurdu! Gelinin yüz ifadesi her şeyi özetledi - Son Dakika