Damadın Yumurtayla İmtihanı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir düğünde damat yumurta bombardımanına tutuldu.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir düğünde damat yumurta bombardımanına tutuldu.



Karaçepiş Mahallesi'nin kırk yıllık ilginç geleneği devam ediyor. Metehan ve Melek Akbaş çiftinin dün yapılan düğünlerinde damadın kafasında onlarca yumurta kırıldı. Çifti tebrik etmeye gelen her davetli ellerindeki yumurtaları damadın üzerine atıp bir de un döktü. Eğlenceli görüntülerin meydana geldiği düğünde, mahalle muhtarı Mesut Akbaba, "Mahallemizin nüfusu 780 kişi. Her düğünümüzde bu gelenek sürdürülüyor. Gelenek yumurta kırmakla bitmiyor. Damat mahallemizdeki havuza götürülüyor, şayet bir tepsi baklava almazsa havuza atılıyor" dedi.



Çiftin ailesi Osman ve Ayşe Akbaş ise bu geleneğin yıllardan beri yaşatıldığını ve mahalleleri için güzel bir eğlence olduğunu söyledi.



Düğünde eğlenen mahalle sakinleri gecenin sonunda yapılan baklavaları afiyetle yedi. - BALIKESİR

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