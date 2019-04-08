Son Dakika Haberleri: Damadın Yumurtayla İmtihanı

Damadın Yumurtayla İmtihanı

31 dakika önce

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir düğünde damat yumurta bombardımanına tutuldu.

Damadın Yumurtayla İmtihanı, System.String[]
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir düğünde damat yumurta bombardımanına tutuldu.

Karaçepiş Mahallesi'nin kırk yıllık ilginç geleneği devam ediyor. Metehan ve Melek Akbaş çiftinin dün yapılan düğünlerinde damadın kafasında onlarca yumurta kırıldı. Çifti tebrik etmeye gelen her davetli ellerindeki yumurtaları damadın üzerine atıp bir de un döktü. Eğlenceli görüntülerin meydana geldiği düğünde, mahalle muhtarı Mesut Akbaba, "Mahallemizin nüfusu 780 kişi. Her düğünümüzde bu gelenek sürdürülüyor. Gelenek yumurta kırmakla bitmiyor. Damat mahallemizdeki havuza götürülüyor, şayet bir tepsi baklava almazsa havuza atılıyor" dedi.

Çiftin ailesi Osman ve Ayşe Akbaş ise bu geleneğin yıllardan beri yaşatıldığını ve mahalleleri için güzel bir eğlence olduğunu söyledi.

Düğünde eğlenen mahalle sakinleri gecenin sonunda yapılan baklavaları afiyetle yedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

İvrindi, Balıkesir, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı Erdoğan'ın Eski Metin Yazarından Dikkat Çeken Özhaseki Yorumu: Yanlış Adaydı Son Dakika! AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 12:54:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Damadın Yumurtayla İmtihanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]