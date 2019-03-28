Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Cengiz
, diyaliz hastası damadına böbreğiyle hayat verdi.
Ocaklı Mahallesi'nde 12 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize mahkum yaşayan 45 yaşındaki Hakan Atmaca
'nın kayınpederi Cengiz, böbreğini damadına vermek için gönüllü oldu.
Bunun üzerine özel hastanede yapılan tetkiklerde nakil için herhangi bir engelin olmadığı belirlendi.
Yapılan ameliyatla Cengiz'den alınan böbrek, iki çocuk babası damadına nakledildi.
Mustafa Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, damadının sağlığına kavuşacak olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.
Torunlarının mutluluğunun da önemli olduğunu belirten Cengiz, "Nakil için uygunluk belirlendiği an hiç tereddüt etmeden böbreğimi bağışlama kararı aldım. Sonuçta iki torunum var, kızımı verdiğim damadımdan böbreğimi mi esirgeyeceğim?" dedi.
Hakan Atmaca da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, kayınpederi Cengiz'e teşekkür etti.
Kızlarıyla artık daha çok vakit geçirebileceğini anlatan Atmaca, organ bekleyen herkese şifa dilediğini kaydetti.