Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu - Son Dakika

Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu

18.03.2021 13:07
Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu, System.String[]

ANTALYA'da kızı Duygu Çakoğlu'nu (30) rehin aldığı iddiası ile damadı Erdem Çakoğlu'nu bıçakla ağır yaralamaktan ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Mesut Köseoğlu (50), ilk duruşmada tahliye edildi.

ANTALYA'da kızı Duygu Çakoğlu'nu (30) rehin aldığı iddiası ile damadı Erdem Çakoğlu'nu bıçakla ağır yaralamaktan ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Mesut Köseoğlu (50), ilk duruşmada tahliye edildi. Köseoğlu, "Amacım kızımın canını kurtarmaktı" dedi.

Olay, 14 Ocak günü saat 15.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Çakoğlu ile eşi Duygu Çakoğlu arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre bıçağı alan Erdem Çakoğlu, eşi Duygu Çakoğlu'nu darbetti. Eşinin kendisini öldürmesinden korkan Duygu Çakoğlu, fırsatını bulup annesine mesaj attı ve eşinin kendisini rehin aldığını yazdı. Bunun üzerine evden çıkan Mesut Köseoğlu, kızının evinin bulunduğu sokağa geldi. Mesut Köseoğlu, binaya girmeye hazırlanırken damadı Erdem Çakoğlu ile karşılaştı. Burada çıkan kavgada Mesut Köseoğlu bıçakla bacağından, Erdem Çakoğlu ise boynundan ve başından yaralandı. Kanlar içinde kalan Erdem Çakoğlu'nun başında bekleyen Mesut Köseoğlu, polise haber verdi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye götürülen Erdem Çakoğlu, tedavinin ardından taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen Mesut Köseoğlu ise tutuklandı.

'SALLAMA' İLE EVE GİTTİMesut Köseoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 6 yıllık evli olan ve 2 çocukları bulunan Erdem Çakoğlu ile eşinin, zaman zaman tartıştıkları belirtildi. Olay günü yine çiftin evlerinde tartıştığı belirtilen iddianamede, Erdem Çakoğlu'nun eşini darbettiği, bıçakla tehdit ederek evden çıkmasına izin vermediği anlatıldı. Kadının, annesine mesaj atarak yardım istediği, annenin durumu eşi Mesut Köseoğlu'na ilettiği aktarılan iddianamede, kızına ulaşamayan sanığın 'sallama' diye tabir edilen bıçakla eve gittiği ifade edildi. İddianamede, sanığın, dışarıya çıkan damadına, "Sen kimsin benim kızımı rehin alıyorsun" diyerek, bıçakla saldırdığı ve defalarca bıçakladığı öne sürüldü.'AMACIM KIZIMIN CANINI KURTARMAKTI''Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Mesut Köseoğlu, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Mesut Köseoğlu savunmasında, olay günü kızını eve götürmek için damadının evine gittiğini belirterek, "Benim kız kardeşimi de kocası öldürmüştü. Eşime kızımdan gelen mesajları görünce çok korktum ve evden çıktım. Erdem'le yolda karşılaştık. Bir anda üzerime gelmesini tehdit algıladım. 'Öldüreceğim' gibi laflar kullanınca bıçağın tersiyle, keskin olmayan tarafıyla bacaklarına vurdum. Sonra bana kullandığı kelime üzerine suratına yumruk vurmak istedim. Bıçağın onun yüzünde iz yaptığını gördüm. Onu öldürme kastım olsaydı, insanlardan yardım istemezdim. Kafasını sardım. Öldürme kastım olsaydı, bıçağı boğazına ve kalbine vururdum. Ama ben kan kaybetmesin diye müdahalede bulundum. Ambulansı aradım. Amacım kızımın canını kurtarmaktı" dedi.'TAMAM YAPTIĞINI YAPTIN'Erdem Çakoğlu ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Yolda giderken sanık beni çağırdı. Arabanın arka kapısından çıkardığı döner bıçağı ile sol ayağıma saldırdı. Sonra başıma birkaç defa vurdu. Başımda, yüzümde büyük kesi oluştu. Kulak arkasında doku kaybı var. Alnımdaki büyük kesik nedeniyle sanığın üzerine kan sıçrayınca panikledi ve saldırıyı sonlandırdı. Ama beni sürükleyerek insanların arasına götürerek 'Ben yaptım' şeklinde elindeki bıçağı havaya kaldırdı. Çevredeki insanların 'Tamam yaptığını yaptın' demesi üzerine beni bıraktı. Tampon yapmaya başladı" diye konuştu.'BAĞIRIRSAN BOĞAZINI KESERİM'Tanık sıfatıyla ifade veren Duygu Çakoğlu ise işinin daha önce de kendisini öldürmeye çalıştığını öne sürerek, "Olay günü de böyle bir şey yaşanacağını düşündüm. Ondan ayrılmak istediğimi bildiğinden tavayı üzerime attı. Bıçak alarak üzerime geldi. Ekmek bıçağının ucuyla göğsüme doğru baskı uyguladı. Saçımdan tuttu ve arbede sırasında beraber banyoya çekildik. Ayna düştü, parçalandı. Kırık ayna parçasını boğazıma dayadı. 'Sesini çıkarma. Bağırırsan boğazını keserim' dedi. Ben 'İmdat' diye bağırdım. Kimse duymayınca eşime 'Özür dilerim. Ben hatalıyım, ayrılmayalım' dedim ve beni bıraktı" dedi.'BENİM DE AİLESİZ KALMAMI İSTİYORDU'Daha sonra lavaboya giderek annesine mesaj attığını sözlerine ekleyen Duygu Çakoğlu, "Mesajda anneme 'Anne buraya polis çağırın. Erdem beni öldürecek. Ama siz gelmeyin' dedim. Çünkü eve polis veya birilerinin gelip kapıyı çalması halinde ikimiz ve çocuklarla birlikte öleceğimizi söylemişti. Erdem benim sığınacak birileri olmasını istemiyordu. Kendisinin de ailesi olmadığından, benim de ailesiz kalmamı istiyordu" dedi.Duygu Çakoğlu'nun annesi Sevda Akdeniz ise öğle saatlerinde eşiyle evde otururken kızından mesaj geldiğini ifade ederek, "Kızım 'Anne eve polis çağır, canım tehlikede. Kimseye haber verme. Haber verirsen beni Erdem burada öldürecek. Mesajıma da dönüş yapma. Yaparsan Erdem görür ve beni öldürür' şeklinde mesaj attı. Bu mesaj gelince endişelendim. Üzülerek ağlamaya başladım. Eşim 'Ne oluyor' diye sorduğunda mesajları gösterdim. Birlikte evden çıktık. Araca binerken de polisi aradık" dedi.

Mahkeme heyeti, yurt dışı çıkış yasağı ile sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.


Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu
Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu
Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu
Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu
Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu

Muratpaşa, Antalya, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Damadını ağır yaralayan kayınpeder, ilk duruşmada tahliye oldu - Son Dakika


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