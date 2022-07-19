Damadını bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Damadını bıçakla yaraladı

19.07.2022 20:10
Damadını bıçakla yaraladı

BURSA'da E.Ö. (53), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Ö.T.'yi (35) bıçakla yaraladı.

BURSA'da E.Ö. (53), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Ö.T.'yi (35) bıçakla yaraladı.

Olay, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ö. ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Ö.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine E.Ö., damadı Ö.T.'yi bıçakla yaralı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Selçuk, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damadını bıçakla yaraladı - Son Dakika

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