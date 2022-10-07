Damadını namaz kılarken silahla vurdu - Son Dakika
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Damadını namaz kılarken silahla vurdu

07.10.2022 22:14
Damadını namaz kılarken silahla vurdu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iddiaya göre aile içerisinde sorunu olan kayınbaba damadını namaz kılarken silahla vurdu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iddiaya göre aile içerisinde sorunu olan kayınbaba damadını namaz kılarken silahla vurdu.

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Alatosun köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aile içerisinde sorunu olduğu ileri sürülen damat, kayınpederi tarafından namaz kılarken kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine silahla 4 el ateş ederek yaralandı. Kayınpederi tarafından silahla vurulan damat, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne özel araçla kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen damat hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Alatosun, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Damadını namaz kılarken silahla vurdu - Son Dakika

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