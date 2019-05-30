Damadını öldüren kayınbabaya müebbet talebi

Kayseri'de evli kızına şiddet uyguladığı, küçük kızına tacizde bulunduğu gerekçesiyle gece yarısı 44 yaşındaki damadını av tüfeği ile kafasına sıkarak öldürüp, polis ekiplerine teslim olan ve bu suçtan tutuklu yargılanan 53 yaşındaki kayınbaba için savcı 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet...

Kayseri'de evli kızına şiddet uyguladığı, küçük kızına tacizde bulunduğu gerekçesiyle gece yarısı 44 yaşındaki damadını av tüfeği ile kafasına sıkarak öldürüp, polis ekiplerine teslim olan ve bu suçtan tutuklu yargılanan 53 yaşındaki kayınbaba için savcı 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istedi.



Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4220. Sokak 5A sayılı yerde 4 Eylül saat: 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, 53 yaşındaki K.İ., 44 yaşındaki damadı Mehmet Z.K.'nın 35 yaşındaki kızı A.K.'ya şiddet uyguladığını öğrendi. Olay günü K.İ., kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı damadı Mehmet Z.K.'yı yanında bulunan av tüfeği ile kafasına ateş ederek öldürdü. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mehmet Z.K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, 53 yaşındaki kayınbaba K.İ.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyet'teki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edilen K.İ. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık K.İ. ve öldürülen Mehmet Z.K.'nın kardeşi ile avukatları hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen sanığın oğlu A.İ. "Bu olayları daha sonradan duydum, babam sanığın küçük kız kardeşim P.İ.'yi taciz ettiğini, eşi A.K.'ye şiddet uyguladığını anlatmıştı. Olay sonrası babamın elinde silahı gördüm" dedi. Savcı verdiği mütalaasında sanığın öz kızı A.K. ile öldürülen Mehmet Z.K.'nin evli olduğu, Mehmet Z.K. ile A.K. arasında geçimsizlik olduğu, suç tarihinde Antalya'dan Kayseri'ye geldikleri ve Mehmet Z.K.'nin ailesi ile sanığın evinde kaldığı belirtildi. Olay tarihinde sanık K.İ. ile Mehmet Z.K. ile sorunları konuştukları, küçük kızı P.İ'yi taciz ettiğinden şüphelendiği ancak bu durumun sabit olmadığı ifade edilen mütalaada olay tarihinde sanığın kendisine ait av tüfeği ile yalnız yatan Mehmet Z.K.'ye kafasına doğru kısa mesafeden ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle TCK 81/1, 53 ve 63 maddeleri gereğince 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.



'Baldızını taciz etti, eşine mermi yutturdu' iddiası



Damadının kızına şiddet uyguladığını söyleyen evli, 7 çocuk babası 53 yaşındaki tutuklu sanık K.İ., ilk celse cinayeti şöyle anlatmıştı: "Kızım ile damadım olaydan 4-5 gün önce Manavgat'tan bize geldiler. Ben evdeydim, ertesi gün inşaatta çalışmaya Kozaklı'ya gittim. Olayın olduğu gecenin gündüzünde eve geldim. Kozaklı'ya gitmeden önce küçük kızım P.İ. yanıma gelerek, eniştesinin akşam odaya geldiğini, 'ablanı getirdim, ablan bir işe yaramadı, onu bırakıp seni alacağım' diye tacizde bulunduğunu anlattı. Kızım A.K.'nin de yüzünde şişler, yaralar vardı, hasta olduğunu söylemişti. Mehmet Z.K. gelip, selam bile vermeden kızım A.K.'nin çenesinden tutarak odaya çekti. 'Bu seninle, babanla son görüşmemiz' gibi şeyler dediğini duydum, sonra çekip gitti. 1-2 saat sonra tekrar geldi. O gelmeden kızım A.K. bana gelerek 'Baba 10 yıldır bana işkence yapıyor, 2 tane de mermi yutturdu, aracında da silah var' demişti. Evde eşim H.İ., küçük kızım P.İ. ve büyük kızım A.K. vardı, olay gecesi damat geldi, tek kaldığı odaya geçti. Ben de kimseyle konuşmadım, derin derin düşündüm. Kızlarımın anlattıklarını, baldızına nasıl öyle şeyler söyler, kızıma nasıl işkence yaptırır diye düşündüm. Benzer eylemlerde bulunmasın diye evdeki tüfeği alıp, odasına girdim, oda karanlıktı, korkutmak amacıyla bir el ateş ettim, amacım öldürmek değildi, kızlarımın anlattığı olayların etkisiyle sıktım, yine de pişmanım."



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda katılan ve sanık avukatının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı Haziran'a erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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