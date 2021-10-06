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Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı - Son Dakika

Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı

06.10.2021 18:32

Manisa'da dini nikahla birlikte yaşadığı 17 yaşındaki kızın babası ve kardeşi ile sokakta karşılaşan Sercan Kor, aralarında çıkan tartışma sonucunda bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Damadını öldüren kayınpeder, verdiği ifadede ise Kor'un kavga sırasında elindeki bıçağa çarparak öldüğünü iddia etti.

Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi 4915 Sokak'ta dün saat 22.30 sıralarında Sercan Kor, dini nikahla birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Duygu K.'nın babası Ünal K. (54) ve kardeşi Savaş K. (16) ile sokakta karşılaşınca tartıştı. Çıkan kavgada Ünal K., yanındaki bıçakla Sercan Kor'u göğsünden yaraladı. Kor, kanlar içerisinde yere yığılırken, baba ile oğul olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sağlık ekipleri, Kor'u özel hastaneye kaldırdı. Kor, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan baba ile oğul suçlamaları kabul etmedi.

Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları reddetti: Kavga sırasında bıçağa çarptı

"BIÇAĞA ÇARPARAK ÖLDÜ"

Ünal K. ifadesinde, Kor'un kavga sırasında elindeki bıçağa çarparak öldüğünü öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal K. tutuklandı, oğlu Savaş K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı
Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı - Son Dakika


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