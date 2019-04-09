Damadını Pompalı Tüfekle Vuran Kayınpederin 26 Yıla Kadar Hapsi İstendi

İzmir
'de iş yerini bastığı damadını ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan kayınpeder hakkında, savcı 1 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası talep etti.
İzmir'in Karabağlar
ilçesinde damadının iş yerini basarak onu ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan adamın yargılanmasına devam edildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Fahrettin Kerim Özel ile Sezgin Selek ve taraf avukatları katıldı.
Esasa ilişkin mütalaasını mahkeme heyetine sunan duruşma savcısı, sanık Fahrettin Kerim Özel'in, kızından ayrılmak istemesi üzerine damadını öldürmek istemesi sonucunda olayın gerçekleştiğini ifade ederek, olayın tasarlayarak gerçekleştiğini belirtti. İddia makamı, kayınpeder Fahrettin Kerim Özel hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kastla yaralama" ve "iş yeri dokunulmazlığının silahla ihlali" suçlarından 1 yıldan 26 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.
Olay
İzmir'de 2018'in Ekim ayında plastik doğrama işiyle uğraşan Selek kardeşlerin Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan iş yerinde meydana gelen olayda, emekli Fahrettin Kerim Özel iddialara göre, kızıyla 5 yıl önce evlenen ancak boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek ile konuşmak için dükkanına gitti. Özel, elindeki çantayı yere bırakıp diğer elinde örtüye sarılı halde getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp damadına ateş etti. Seçkin Selek ve iş yerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyanların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. İki kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Gözaltına alınan kayınpeder ise polisteki ifadesinde "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dedi.
Tutuklanan Fahrettin Kerim Özel hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlamalarıyla dava açıldı. - İZMİR