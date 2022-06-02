KIRKLARELİ - Damadını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde damadını silahla vurduğu iddia edilen kayınpeder tutuklandı.

İddiaya göre, Ahmetbey beldesinde H.K. ile damadı V.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

H.K, olay yerinden motosikletle uzaklaşan V.Y'yi silahla yaraladı.

Akçaköy köyünde yaralı halde bulunan V.Y, 112 Acil Sağlık ekibince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

V.Y, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kayınpederi H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesi'ne sevk edilen H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

H.K'nın ifadesinde suçunu itiraf ettiği, kendisine ait iş yerinde tartıştıkları damadını araçla kovalayıp ateş ettiğini söylediği öğrenildi.