Son Dakika Haberleri: Damadını Silahla Yaralayan Sanık Yargılanıyor

Damadını Silahla Yaralayan Sanık Yargılanıyor

10 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada tartıştığı damadı ile onun kardeşini yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Damadını Silahla Yaralayan Sanık Yargılanıyor, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada tartıştığı damadı ile onun kardeşini yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Fahrettin Kerim Özel, müştekiler İrfan ve Sezgin Selek kardeşler ile taraf avukatları hazır bulundu.

İddia makamı, "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, olası kasten yaralama ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından cezalandırılmasını istediği Özel'in tutukluluk halinin devamına hükmedilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Müştekiler İrfan ve Sezgin Selek kardeşler, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Özel ise tahliye talebinde bulundu.

Özel'in avukatı ise mahkemeye, esasa ilişkin savunma yapabilmesi için süre talebini iletti.

Mahkeme heyeti, Özel'in tutukluluk halinin devamına, ayrıca sanık avukatının süre talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 10 Ekim 2018'de, plastik doğrama işi yapan Seçkin Selek ile iş yerine gelen kayınpederi Fahrettin Kerim Özel arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özel, damadını pompalı tüfekle yaralamıştı.

Olayda damadın kardeşi Sezgin Selek de vücuduna isabet eden saçmalarla yara almıştı.

Tutuklanan Özel hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlamalarından dava açılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:38 Kaynak: AA
Karabağlar, İzmir, Güncel
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