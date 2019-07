Damadını sürükleyerek yaraladığı iddia edilen kayınbaba konuştu

Hatay'da tehdit edildiğini iddia ettiği kızı ve torununu götürmek isterken otomobile tutunarak engel olmak isteyen damadını sürükleyerek yaraladığı ileri sürülen kayınbaba, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, asıl saldırıya kendisinin uğradığını söyledi.

Tehdit edildiğini iddia ettiği kızı ve torununu götürmek isterken otomobile tutunarak engel olmak isteyen damadını sürükleyerek yaraladığı ileri sürülen Fahri Horoz yaşananları anlattı. Kızının 'eşimden ölüm tehdidi alıyorum' sözü üzerine kızını ve torununu kurtarmak için damadının evine gittiğini söyleyen Horoz, damadının öldürmeye teşebbüs ve dayak iddialarının gerçeği yansıtmadığını, aksine kendisine linç edilme girişiminde bulunulduğunu iddia etti. Fahri Horoz, "Evde otururken beni kızım aradı, ağlayarak 'baba gel bizi kurtar, çocuğumu ve beni bıçakla tehdit ediyor, beni öldürmekle tehdit ediyor, evden dışarı çıkartmıyor' dedi. Ben de arabama bindim gittim. Yalnız gittim ben, tek başıma gittim. Ben torunum ile kızımı almak için oraya gittim. Torunumla kızımı çıkardım, arabaya bindirdim, orada kimseden ses çıkmadı. Arabayla hareket ettiğim sırada ise damadım bağırarak kendini yere attı ve 'çocuğumu kaçırıyorlar' diyerek komşuları başıma yığdı. Belki 20-30 kişi benim arabama hücum etti. Beni darp ettiler, arabamı darp ettiler. Torunumla kızımı arabadan zorla indirip, eve hapsetti bunlar. Polisi arayarak ben çağırdım oraya. Polis kilitlenen kapıyı açtırarak, torunumla kızımı teslim ettiler bana. Niye böyle şov yapıyor? Ben onun neresini çarpmışım, neresini ezmişim? O komşuları beni darp ederken kendisi neredeydi? Ben torunum ve kızımın can güvenliği için hareket ettim, kaçmaya çalıştım ama önümü kestiler durmak zorunda kaldım. Çünkü kaçmaya çalışsam birilerine çarpacaktım, ezecektim. Ben de durunca arabaya saldırdılar. Bir yere gitmedim polis gelene kadar. Emniyete gittik, arabamda çizikler, kızımın kollarında da darp izleri var" dedi.



"Kalabalıkta arabaya yapışmış, ben onu görmedim"



Damadının 'çocuğumu kaçırıyorlar' bağırışının üzerine mahallelinin linç girişiminden kızı ve torununu kurtarmak için kaçmaya çalıştığını söyleyen Fahri Horoz, kalabalığın olduğu alanda arabaya tutunan damadını görmediğini kaydetti. Horoz, "Kendileri benim çocuğumu alıkoydular, ölümle tehdit ettiler. Ben çocuğumla torunumu kurtarmak için gittim oraya, damadımı dövmeye, ezmeye değil. O kalabalıkta ben araçla hareket ederken kendisi arabaya yapışmış, ben görmedim o kalabalıkta. Arabadan sürüklenmiş, ben görmedim ve fark etmedim onu zaten. Komşular üstüme hücum edince önümü kestiler ve ben durdum, kaçmadım da, niye kaçacağım? Ben kızım ve torunumun can güvenliği için gittim oraya" dedi.



"Eşim bana çocuğunu, seni ve aileni katledeceğim dedi"



6 yıllık evli olduğu eşinden sürekli eziyetler ve tehditler aldığını iddia eden Yeşim Ç., eşinin son olarak çocuğu, kendisi ve ailesi hakkında ölüm tehditleri savurduğunu söyledi. Eşinin psikolojik bunalım yaşadığını iddia eden Yeşim Ç., "Ben 6 senedir evliyim bu Mehmet Ç.'yle. Bu 6 yıllık evliliğin 4 yılında ne yazık ki eziyetleri, tartışmaları, gürültüleri, kavgaları ne yazık ki hiçbir şekilde eksik olmadı. Ben ve oğlumun psikolojisi fazlasıyla bozuldu. Eşimin yaşadığı psikolojik bozulmalar gün geçtikçe ne yazık ki diğer insanlar tarafından da fark edilmeye başlandı. Bu durum benim işime, aileme, komşularıma yansıdı. Sesini ve gürültüsünü duymayan kalmadı. Ben ilk kavgada çekip gelmiş bir insan değilim. Ben yuvamın yıkılmaması için elimden gelen her şeyi yaptım. Bunu bana kaç defa söylemiştir 'önce senin çocuğunu gözünün önünde öldüreceğim, daha sonra seni öldürüp, ailene katliam yapacağım' diyen bir insana ben çocuğumu gözü kapalı bir şekilde nasıl göndereyim? Evet ben ona telefon açtım eğer anlaşmalı bir şekilde boşanırsa ben pazar günleri oğlumu bütün gün ona bırakmayı göze aldım. Ama anlaşmazsa zaten bu iş bende bitmiyor, çocuğumu mahkeme zaten bu babaya vermeyecek. Böyle bir insana hakimler çocuğumu veremez ki" dedi.



"Bizi eve kilitlediler, polis kurtardı"



Eşinin ailesinin çocuğunu ve kendisini eve kilitlediklerini ve polis yardımıyla kurtulduklarını dile getiren Yeşim Ç., "Çocuğum zaten şuan babasının adını bile ağzına almıyor, onlardan korkuyor. Benim çocuğumu kucağımdan kaçırıp götüren insanlar, eve kapatıp kilitleyen insanlar çocuğumun üstüne yürüdüler, benim üstüme



yürüdüler. Dövmeye kalktılar bizi. Biz polis sayesinde o evden çıkmışız, bana hala evliliğinizi kurtarmak için bir şans daha verin. Ben birçok şansı ona verdim ama ne yazık ki hiçbirinin kıymetini bilemediler ve ben hepsinden şikayetçiyim, gerekenin hepsini de yapacağım" dedi.



Yeşim Ç., eşinden bir haftadır uzak kalmasına rağmen kendisi ve çocuğu için ölüm tehditleri almaya devam ettiğini söyledi. - HATAY

