Damadını vuran itfaiyeci, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Damadını vuran itfaiyeci, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

6 saat önce

KONYA'da kızıyla boşanma davası olan damadı Mehmet Koyuncu'yu (36) tabancayla vurarak yaralayan Mustafa Aran (47), 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Damadını vuran itfaiyeci, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

KONYA'da kızıyla boşanma davası olan damadı Mehmet Koyuncu'yu (36) tabancayla vurarak yaralayan Mustafa Aran (47), 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 18 Şubat günü saat 08.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Uluyayla Caddesi üzerinde bulunan Selçuklu İtfaiye Müdürlüğü'nde meydana geldi. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalışan Mustafa Aran'ın yanına, kızıyla boşanma davası olan damadı Mehmet Koyuncu geldi. İkili konuşmak için mutfağa geçti. Ancak damadının kızıyla ilgili söylediği sözlere sinirlenen Aran, yanındaki ruhsatsız tabancayı çekip, Koyuncu'ya 3 el ateş etti. Kolları ile başından vurularak yaralanan Koyuncu, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Koyuncu, tedavisinin ardından taburcu edildi.Kayınpeder Mustafa Aran ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Aran polisteki ifadesinde, "Mehmet Koyuncu damadım olur. Kızım ile sekiz gün sonra boşanma davaları var. Damadım bana tehdit mesajları atıyordu. Konuşmak için yanıma geldi. Aramızda tartışma çıktı ve bu olay yaşandı" dedi. Tutuklanan Mustafa Aran, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı.  Mahkeme, cezayı, suçun teşebbüs aşamasında kalması ile tahrik altında işlenmesini gerekçe göstererek 7 yıla indirdi.


Mehmet Koyuncu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:28 Kaynak: DHA
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