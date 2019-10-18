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Son Dakika Güncel Damadının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü

Damadının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü

1 saat önce

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde damadının kardeşi tarafından bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Damadının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü, System.String[]

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde damadının kardeşi tarafından bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Damadı Uğur A'nın kardeşi Fatih A. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Hidayet Kutlu (61), tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Uğur A. ve kardeşi Fatih A, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fatih A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Uğur A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hidayet Kutlu, Hüsrev köyü yaylasındaki evlerinin önünde 7 Ekim'de damadının kardeşi Fatih A, tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaralanmıştı, şüpheliler, olay yerinden kaçmıştı.

Ağaçören, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:52 Kaynak: AA
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