Damadının Öldürdüğü Kayınpederin Cenazesi Defnedildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kızının ayrı yaşadığı damadı tarafından av tüfeğiyle öldürülen kayınpeder, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kızının ayrı yaşadığı damadı tarafından av tüfeğiyle öldürülen kayınpeder, memleketi Niğde'de toprağa verildi.



İzmir'in Çiğli ilçesinde kızı G.C'den (26) ayrı yaşayan damadı M.C. (32) tarafından av tüfeğiyle öldürülen Süleyman Demir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemin ardından memleketi Niğde'ye getirildi.



Demir'in naaşı, Fatih Sultan Mehmet Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığına defnedildi.



Olay



M.C, İzmir'in Çiğli ilçesi 8790/1 Sokak'ta, kayınvalidesi Ayşe (53) ve kayınpederi Süleyman Demir'i (40) av tüfeğiyle öldürmüş, ayrı yaşadığı eşi G.C'yi (26) yaralamıştı.



Olay sonra kaçan M.C. ve beraber hareket ettiği öne sürülen 2 zanlı gözaltına alınmıştı.



G.C'nin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisine devam edildiği, Ayşe Demir'in İzmir Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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