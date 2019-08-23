Son Dakika Haberleri: Damal'da yeni otogar hizmete girdi
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Damal'da yeni otogar hizmete girdi

1 saat önce

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, ilçenin en büyük ihtiyaçlardan birini daha gidermekten gururlu olduklarını belirtti.

Damal'da yeni otogar hizmete girdi, System.String[]

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, ilçenin en büyük ihtiyaçlardan birini daha gidermekten gururlu olduklarını belirtti.


Damal Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan İlçe Terminali hizmet vermeye başladı.Başkan Önal yaptığı açıklamada, "Damal halkı istedi, biz yaptık. Şükürler olsun güzel bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz söz verdik mi ne pahasına olursa olsun o sözü yerine getiririz. Milletimizin emanetini, bize duyduğu güveni hakkıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Damallılar güle güle kullansınlar, hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Yeni otogarın önemli bir kazanım olduğu ifade eden Damallılar da hizmetin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Ergin Önal'a teşekkür etti. - ARDAHAN

Ergin Önal, Damal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:27 Kaynak: İHA
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