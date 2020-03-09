Damar genişlemesi hayatını kararttı - Son Dakika
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Damar genişlemesi hayatını kararttı

6 saat önce

- Damar genişlemesi hayatını kararttı Adana'da doğuştan damar genişlemesi rahatsızlığı bulunan, son yıllarda bu rahatsızlığı artınca sağ elini kullanamaz hale gelen evli 3 çocuk babası Osman Şimşek ve ailesi perişan oldu 11 yıl belediyenin park ve bahçeler bölümünde çalışan ancak...

- Damar genişlemesi hayatını kararttı

Adana'da doğuştan damar genişlemesi rahatsızlığı bulunan, son yıllarda bu rahatsızlığı artınca sağ elini kullanamaz hale gelen evli 3 çocuk babası Osman Şimşek ve ailesi perişan oldu

11 yıl belediyenin park ve bahçeler bölümünde çalışan ancak rahatsızlığı nedeniyle çalışamaz hale gelen Şimşek'in iki eli arasındaki fark görenleri hayrete düşürüyor

ADANA - Adana'da doğuştan damar genişlemesi rahatsızlığı bulunan, son yıllarda bu rahatsızlığı artınca sağ elini kullanamaz hale gelen evli 3 çocuk babası Osman Şimşek ve ailesi perişan oldu.

Doğuştan varis rahatsızlığı bulunan 37 yaşındaki Osman Şimşek, 11 yıl önce Nuriye Şimşek ile evlendi. Belediyede park ve bahçelerde çalışan Şimşek'in bu evlilikten en büyüğü 9 en küçüğü 4 yaşındaki 3 çocuğu dünyaya geldi. Önceleri varis rahatsızlığı hayatını çok etkilemeyen Şimşek'in son yıllarda rahatsızlığın artmasıyla hayatı karardı. Sağ eli tamamen şişen ve kısalan Şimşek, çalışamaz hale geldi. İşten de bu nedenle çıkmak zorunda kalan Şimşek, 3 çocuğuyla perişan oldu. İşsiz kalan Şimşek, engelli maaşı almak için başvurdu. Ancak hastaneden engelli raporu almak için gereken 300 lira masrafı bile karşılayamadı. Şimşek, rahatsızlığının tedavisinin olmadığını son yıllarda varisin her tarafa yayıldığını sağ elini kullanamaz hale geldiğini, sırtında şişlikler oluştuğunu belirterek, "Bu nedenle bana kimse iş vermiyor. Eşim de çalışmıyor. Şuan komşuların hayırseverlerin yardımıyla ayakta durabiliyoruz. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ben hastayım diye bana kimse iş vermiyor. Bana iş verseler ben çalışırım. Elektrik ve su fatura mı bile ödeyemiyorum" dedi.

Damar genişlemesi hayatını kararttı

Osman Şimşek, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:34 Kaynak: İHA
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