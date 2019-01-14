Damar Nörolojisi Nedir?
1 saat önce
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Karadeli, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Damar nörolojisi hakkında merak edilenleri anlatan Doç. Dr. Kardeli, "Damar nörolojisi, damarın içerisinde beyin felçlerini geçirebilen, beyindeki damarlarda stabilizasyonu sağlanabilmesi için çalışılan bir tedavi yöntemidir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33
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