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Damarları açmak için ameliyat ile ilaç kullanımı arasında fark olmadığı görüldü
6 saat önce
Yeni yapılan büyük bir araştırma gösterdi ki kalp-damar sorunları yaşayan kişiler için kalp krizini önlemeye yönelik stent takılması veya bypass yapılması ile ilaç kullanılmı gibi damar açma yöntemleri arasında sonuç açısından önemli bir fark yok.
Yeni yapılan bir araştırma kalp-damar sorunları yaşayan kişiler için kalp krizini önlemeye yönelik stent takılması veya bypass yapılması ile ilaç kullanımı gibi damar açma yöntemleri arasında sonuç açısından önemli bir fark olmadığını ortaya koydu.
Bugüne kadar damarlara stent takılmasının çok daha etkili ve kalıcı bir çözüm olduğu düşünülüyordu ancak 37 ülkeden 5 bin 179 kişi üzerinde gerçekleştirilen testler damar tıkanıklığı sorunu yaşayan kişilerin, sağlıklı yaşam tercihleri yaptıkları, diyetlerini değiştirdikleri, spor yaptıkları ve sigara içmeyi bıraktıkları takdirde sadece ilaç kullanarak da damarlarının aynı şekilde açıldığı gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:34
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