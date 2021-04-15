Damarlarınız kaderinizi belirler - Son Dakika

KALP SAĞLIĞINI ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT

Kardiyovasküler hastalıklar, tüm dünyada bulaşıcı hastalıklara bağlı olmayan ölümlerin bir numaralı sebebi olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre her iki can kaybından biri kalp ve damar hastalıkları kaynaklı gerçekleşiyor.

Tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını, sağlığımıza daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini öğreterek, düzenli sağlık kontrollerinin önemini gözler önüne serdi. Kronik hastalığının yanında kalp hastalığı olan bireylerin COVID-19'u daha zor atlattığı görülürken, uzun bir yaşamın sırrının sağlıklı kalpten geçtiği gerçeği her geçen gün biraz daha önem kazandı.

Kalp sağlığı için yapılması gerekenlerin, aslında tüm vücudumuzu ve sağlığımızı korumak için yapılması gerekenler ile aynı olduğunu belirten Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, "Kalbimize iyi bakmak aslında sanıldığından çok daha kolay. Unutulmamalıdır ki, kalp hastası olmak kader değildir. Kalp hastalığı riskini oluşturan faktörlerden uzak durursak, kalp hastalığını önleyebiliriz. Bu noktada sağlık bilinci büyük önem taşıyor. Bu bilincin yüksek olması kalp hastalığı, felç, böbrek yetmezliği gibi hastalıklardan korur"dedi.

KALP SAĞLIĞINI ETKİLEYEN 8 FAKTÖR

Kalbin düşmanlarını tanıyarak, bunlardan uzak durmanın önemine değinen Prof. Dr. Timur Timurkaynak, "Hipertansiyon, diyabet, obezite, sigara, yüksek kolesterol, egzersiz yapmamak, sağlıksız beslenmek ve ailede kalp hastalığı hikayesi olmasını kalbin düşmanı 8 risk faktörü olarak sayabiliriz. Ancak bu risk faktörleri sadece kalbimizi değil, tüm damarlarımızı etkileyen risk faktörleridir. Dolayısı ile kalp sağlığı için aldığımız her önlem bizi sadece kalp krizi ve kalp yetmezliğinden değil, aynı zamanda felç, böbrek yetmezliği, aort anevrizması, hipertansiyon, diyabet, KOAH, kanser ve obeziteden de koruyor" diye konuştu.

REÇETESİZ KALP SAĞLIĞI ÖNERİLERİ

Bu 8 risk faktöründen korunmak için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, "En sağlıklı ve en ucuz spor, tempolu yürüyüştür. Haftanın en az 5, mümkünse 7 günü 35 dakikadan biraz daha fazla tempolu yürümek ya da teknoloji sayesinde adımları sayarak günde 10 bin adım atmak gerekiyor. Otomobilinizi evinize ya da iş yerinize iki durak uzakta bırakın ve mutlaya yürüyün" dedi.

Tansiyonu ve kolesterolü yüksek, şeker hastalığı olan, spor yapmayan, kilolu ve sigara içen bireylerin kalp hastası olmaması durumunda bir mucizeye tanıklık edileceğini de söyleyen Prof. Dr. Timurkaynak, değiştirilebilir risk faktörlerine dikkat çekti.

DAMARLARINIZ KADERİNİZİ BELİRLER

Damar sağlığının kaderimizi şekillendireceğini belirten Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, "Eğer kanda yüksek oranda şeker, insulin, tuz, kolesterol, nikotin ve yüksek basınç var ise tüm organlarınız bu zararlı maddelere maruz kalarak hızla bozulur. Sağlıklı kalpler, sağlıklı damarlar ile beslenir. Damar yapımız bozulduğunda artık hastalık süreci başlamış olur ve ömrümüzden yıllar kaybederiz. Sağlıklı beslenme, spor, düzenli kontrollerle damarlarımızı ve kalbimizi genç tutmak hiç de zor değil" diye konuştu.