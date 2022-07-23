Damat adayı genç kadını Vali Karaömeroğlu'ndan istedi - Son Dakika
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Damat adayı genç kadını Vali Karaömeroğlu'ndan istedi

23.07.2022 10:45
Damat adayı genç kadını Vali Karaömeroğlu'ndan istedi

Sinop'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bakım ve koruma altındayken tanışıp evlenme kararı alan genç çiftin nişan merasimi valilik konağında gerçekleştirildi.

Sinop'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bakım ve koruma altındayken tanışıp evlenme kararı alan genç çiftin nişan merasimi valilik konağında gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Mehmet Bodur ile Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şehri Elmacı, bakım ve koruma altında oldukları dönemde tanıştı.

Bir süre sonra evlenme kararı alan çiftin kız isteme ve nişan merasimleri valilik konağında yapıldı.

Ailesiyle birlikte gelen damat adayı Bodur, Şehri Elmacı'yı Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'ndan istedi.

Burada yapılan merasimin ardından genç çiftin nişan yüzükleri Vali Karaömeroğlu tarafından takıldı.

Karaömeroğlu, Bodur ve Elmacı çiftine hediye takdim ederek, mutluluklar diledi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Mehmet Bodur, Eskişehir, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damat adayı genç kadını Vali Karaömeroğlu'ndan istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Damat adayı genç kadını Vali Karaömeroğlu'ndan istedi - Son Dakika
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