Burada yapılan merasimin ardından genç çiftin nişan yüzükleri Vali Karaömeroğlu tarafından takıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Damat adayı genç kadını Vali Karaömeroğlu'ndan istedi - Son Dakika

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