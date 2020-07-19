Damat adayı, söz bozulunca pompalıyla dehşet saçtı (2) - Son Dakika

Damat adayı, söz bozulunca pompalıyla dehşet saçtı (2)
TUTUKLANDIAntalya'da söz yüzüğünün atılması üzerine kavga ettiği sözlüsünün kuzeni Melih K.'nin kamyoneti ile oturdukları binaya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Onur Duygulu, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'da söz yüzüğünün atılması üzerine kavga ettiği sözlüsünün kuzeni Melih K.'nin kamyoneti ile oturdukları binaya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Onur Duygulu, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:38 Kaynak: DHA
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