Damat adayı, söz bozulunca pompalıyla dehşet saçtı (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Antalya'da söz yüzüğünün atılması üzerine kavga ettiği sözlüsünün kuzeni Melih K.'nin kamyoneti ile oturdukları binaya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Onur Duygulu, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.