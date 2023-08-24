Damat Alkollü Olunca Düğün Eğlencesi İptal Oldu - Son Dakika

Damat Alkollü Olunca Düğün Eğlencesi İptal Oldu

Son Güncelleme: 24.08.2023 15:21

Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde, damadın ilginç dansı düğün eğlencesine gölge düşürdü. Alkolün dozunu kaçıran damat, bir anda twerk ve kalça dansı yapmaya başladı. İlk başlarda eşinin davranışlarına anlam veremeyen gelin, damadın seksi dansı sonrası çileden çıkıyor. Eşini kolundan tutup pistten atan gelin damadı bir köşede fena azarlıyor.

Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde, damadın ilginç dansı düğün eğlencesine gölge düşürdü. Alkolün dozunu kaçıran damat, bir anda twerk ve kalça dansı yapmaya başladı.

İki insanın hayatını birleştirdiği ve en mutlu anlarından biri olan düğün töreni bazen ilginç anlara sahne oluyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, aşırı derecede alkollü olan damat, geline dönüp twerk ve kalça dansı yapıyor.

İlk başlarda eşinin davranışlarına anlam veremeyen gelin, damadın seksi dansı sonrası çileden çıkıyor. Eşini kolundan tutup pistten atan gelin damadı bir köşede fena azarlıyor.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Yaşam

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Damat Alkollü Olunca Düğün Eğlencesi İptal Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Damat Alkollü Olunca Düğün Eğlencesi İptal Oldu - Son Dakika
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