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Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı - Son Dakika

Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı

16.09.2021 14:48

Siirt'te gerçekleşen bir aşiret düğününde damada yüksek miktarda takı takıldı. Damat ise takılan paraları taşımakta güçlük çekti.

Son dönemlerde Güneydoğu'da yapılan görkemli aşiret düğünlerine bir yenisi daha eklendi. Katılımın yoğun olduğu düğünlerde kültüre bağlı olarak yüksek miktarda takı takılması zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor.

DAMAT TAŞIYAMADI, ÜÇ KİŞİ YARDIMINA GELDİ

Bunun son örneğini Sirtt'te gördük. Kentin ileri gelenlerinden birinin düğününde takılan paraları tek başına taşımakta güçlük çeken damat, yanındaki üç kişiden daha destek aldı. Damada takılan takıların ağırlık yapmaması için paralar, rulo halinde diğer 3 kişinin de boynuna asıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Damadın ve yanındakilerin para nedeniyle görünmediği videolar, sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer aldı.

Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı

Güneydoğu, Aşiret, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı - Son Dakika
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