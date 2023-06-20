Damat dansöze odaklandı, gelinini unuttu - Son Dakika
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Damat dansöze odaklandı, gelinini unuttu

20.06.2023 19:58

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde son derece mutlu olduğu gözlenen damadın, bir ara düğündeki dansöze gereğinden fazla odaklandığı görülüyor. Videonun altına yapılan yorumlar arasında 'Düğünde damadın kafası karıştı', 'Aman yenge damada sahip çık', 'Bu adam bu kadına sadık kalmaz' şeklinde yorumlar yapıldı. Dansözün de bir ara rahatsız olduğu görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı bir damat... Görüntülerde son derece mutlu olduğu gözlenen damadın, bir ara düğündeki dansöze gereğinden fazla odaklandığı görülüyor.

"DÜĞÜNDE DAMADIN KAFASI KARIŞTI"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arsına girdi. Videonun altına "Düğünde damadın kafası karıştı", "Aman yenge damada sahip çık", "Bu adam bu kadına sadık kalmaz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Dansözü gören damat, yanındaki gelini unuttu

DANSÖZ DE RAHATSIZ OLDU

Görüntülerde bir ara damadın ilgisinden sıkıldığı gözlenen dansözün gelini işaret ederek damattan onunla ilgilenmesini istemesi dikkatlerden kaçmadı.

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