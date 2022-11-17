Damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
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Damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdü

18.11.2022 09:17
Damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdü

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde Salih G., çıkan tartışmanın ardından evi terk eden eşini ikna etmek için gittiği kayınpederinin evinde çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle dehşet saçtı.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde Salih G., çıkan tartışmanın ardından evi terk eden eşini ikna etmek için gittiği kayınpederinin evinde çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle dehşet saçtı. Salih G.'nin silahından çıkan saçmaların isabet ettiği kayınvalidesi Nergis Güçlüer ve kayınbiraderi Kemal Güçlüer hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.50 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek köyünde meydana geldi. 10 yıllık evli olan 2 çocuk annesi Gönül G., öğlen saatlerinde eşi Salih G. ile tartıştıktan sonra babası Veysel Güçlüer'in evine gitti. Salih G., iddiaya göre eşi ile konuşup, barışmak için akşam saatlerinde aynı zamanda akrabası olan kayınpederi Veysel Güçlüer'in evine gitti. Taraflar arasında görüşme sırasında tartışma çıktı. Eşiyle görüşmesine izin verilmeyen Salih G., evinden pompalı tüfeğini alıp bir kez daha kayınpederinin gitti. Damadın yeniden geldiğini görünce kayınvalidesi Nergis Güçlüer ve kayınbiraderi Kemal Güçlüer dışarıya çıktı.

Kapı önünde bir kez daha yaşanan tartışmanın ardından Salih G., beraberinde getirdiği pompalı tüfekle akrabalarına ateş açarak kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Nergis Güçlüer ve oğlu Kemal Güçlüer kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nergis Güçlüer ve oğlu Kemal Güçlüer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kayınvalidesi ve kayınbiraderini vurduktan sonra kaçan cinayet şüphelisi Salih G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Saruhanlı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

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